На Верхнем Суздальском озере спасли двух тонущих девочек

Тонущих подростков заметили спасатели поста Поисково-спасательной службы города.

На Верхнем Суздальском озере спасли двух девочек. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Тонущих подростков заметили спасатели поста Поисково-спасательной службы города. Они достали из водоема девочек 2008 и 2009 годов рождения. На берегу пострадавшим была оказана первая помощь, после чего их передали медикам. Купальщицы госпитализированы.

Во избежание несчастных случаев, в МЧС напомнили, что нужно контролировать досуг детей, запрещено купаться в необорудованном месте, заплывать за буйки, заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, упускать из вида ребенка, нырять в незнакомых местах, прыгать в воду с лодок.

Ранее на Piter.TV: свыше 50 петербуржцев привлекли к ответственности за купание в неположенных местах.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)