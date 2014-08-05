Свыше 50 петербуржцев привлекли к ответственности за купание в неположенных местах

В настоящее время в городе оборудовано 21 место, где разрешено купаться: на каждом из них обеспечивается безопасность отдыхающих со стороны спасателей.

С начала летнего сезона в Санкт-Петербурге к административной ответственности за купание в неположенных местах привлечены 56 человек. Об этом 17 июля на пресс-конференции в ТАСС сообщил заместитель руководителя территориального органа МЧС России по Северной столице Виктор Колесов.

Колесов подчеркнул важность соблюдения правил безопасности и призвал отдыхающих купаться только в специально отведенных для этого местах.

В настоящее время в городе оборудовано 21 место, где разрешено купаться: на каждом из них обеспечивается безопасность отдыхающих со стороны спасателей.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге с начала купального сезона утонули 11 человек.

Фото: Piter.TV