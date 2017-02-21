Среди утонувших детей был 13-летний мальчик, чье тело было найдено в Финском заливе вблизи Жемчужного пляжа.

В Петербурге с начала купального сезона утонули 11 человек, включая одного ребенка. Об этом сообщил заместитель руководителя территориального органа городского МЧС, главный государственный инспектор по маломерным судам Виктор Колесов.

Колесов уточнил, что большинство взрослых утонувших находились в состоянии алкогольного опьянения. Среди утонувших детей был 13-летний мальчик, чье тело было найдено в Финском заливе вблизи Жемчужного пляжа.

Заместитель руководителя ведомства напомнил, что в городе оборудовано 21 место для отдыха, где работают спасатели, готовые оказать помощь в случае чрезвычайной ситуации.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцу, который заступился за девушку, откусили палец в драке.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)