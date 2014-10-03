Петербуржцу, который заступился за девушку, откусили палец в драке

Пострадавшего доставили в больницу, где ему была оказана необходимая помощь. Из медицинского учреждения его выписали с частичной ампутацией фаланги.

В ночь на понедельник, 15 июля, житель Петербурга получил серьезную травму во время драки, пытаясь защитить девушку. Как стало известно Piter.TV, пострадавший вмешался в ссору незнакомых мужчины и женщины, которые выясняли отношения на повышенных тонах.

Очевидец решил, что девушка нуждается в защите, но ее спутник рассердился и начал драку. В ходе потасовки агрессор пустил в ход зубы и укусил заступника за палец.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему была оказана необходимая помощь. Из медицинского учреждения его выписали с частичной ампутацией фаланги.

Ранее мы сообщили о том, что трёхлетний петербуржец отравился лекарствами.

Фото: Piter.TV