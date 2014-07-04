Трёхлетний петербуржец отравился лекарствами

Правоохранительные органы расследуют инцидент, в результате которого трехлетний мальчик из Невского района Петербурга попал в реанимацию в воскресенье, 14 июля.
По информации Piter.TV, ребенок был доставлен в Детскую клиническую больницу имени Филатова из Тихвина, где он случайно проглотил различные таблетки, предназначенные для снижения артериального давления.
Врачи диагностировали у ребенка отравление: его состояние оценено как тяжелое.
Ранее мы сообщили о том, что
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все