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Трёхлетний петербуржец отравился лекарствами
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Трёхлетний петербуржец отравился лекарствами

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Правоохранительные органы расследуют инцидент, в результате которого трехлетний мальчик из Невского района Петербурга попал в реанимацию в воскресенье, 14 июля.

По информации Piter.TV, ребенок был доставлен в Детскую клиническую больницу имени Филатова из Тихвина, где он случайно проглотил различные таблетки, предназначенные для снижения артериального давления.

Врачи диагностировали у ребенка отравление: его состояние оценено как тяжелое.

 Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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