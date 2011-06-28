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Мужчина выпал из окна дома на Купчинской улице
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Мужчина выпал из окна дома на Купчинской улице

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Мужчина был доставлен в шоковую реанимацию с кататравмой, сотрясением головного мозга, закрытаой черепно-мозговой травмой, переломом позвоночника в грудном и поясничном отделах.

Утром в четверг, 11 июля, 29-летний мужчина выпал из окна дома на Купчинской улице в Петербурге. По данным Piter.TV, он получил серьезные травмы, но остался жив.

Мужчина был доставлен в шоковую реанимацию с кататравмой, сотрясением головного мозга, закрытаой черепно-мозговой травмой, переломом позвоночника в грудном и поясничном отделах. Предварительно установлено, что он выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже.

Пострадавший находился в гостях, так как проживает в Рыбацком. Его супруга сообщила, что он был пьян.

Ранее мы сообщили о том, что в  метро Петербурга трехлетний мальчик сломал стопу на эскалаторе.

Фото: Pxhere

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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