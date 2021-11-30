Завершено благоустройство территории у Верхнего Суздальского озера

Обновленная территория стала еще более привлекательной для пляжного и активного отдыха.

В Санкт-Петербурге завершено благоустройство берегов Верхнего Суздальского озера, одного из любимых мест отдыха горожан. Обновленная территория стала еще более привлекательной для пляжного и активного отдыха, особенно в летний сезон. Об этом рассказали в Комитете по благоустройству Санкт‑Петербурга.

При проектировании были учтены природные особенности зоны — малые архитектурные формы и причал выполнили из натуральных материалов. Дополнительно озеленено пространство: высажены две сотни деревьев, более 2200 кустов, включая можжевельник и спирею.

Также были обустроены тропинки и деревянные настилы, установлены скамейки, мостики, урны и лежаки. Для маломобильных групп населения предусмотрены специальные зоны с удобными скамьями и раздевалками.

Для детей оборудовали игровые зоны с качелями, "Корабль" с горками и спортивную волейбольную площадку.

Памятник Николаю Рериху открыли в Изваре.

Фото: Комитет по благоустройству