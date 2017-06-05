На Верхнем Суздальском озере спасли двух тонущих подростков

В обоих случаях дети купались без присмотра взрослых.

С разницей в несколько минут спасли двух тонущих детей на Верхнем Суздальском озере 22 июля. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о первом из них поступило в 16:53. Спасатели Поисково-спасательной службы города достали из воды мальчика 2012 года рождения. Второго 14-летнего тонущего извлекли из озера в 17:25. В обоих случаях дети купались без присмотра взрослых. Оба подростка отправлены в больницу.

В ближайшие дни жаркая погода не покинет Санкт-Петербург. А потому во избежание трагедий, МЧС Петербурга призывает усилить контроль за своими детьми, не оставлять их без присмотра и самим соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на водоемах. Пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу

Ранее на Верхнем Суздальском озере спасли двух тонущих девочек.

Фото: Piter.TV