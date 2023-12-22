Береговую линию Финского залива в створе улицы Адмирала Черокова в благоустроят

К 1 августа на территории появятся навесы, столики с зонтиками, детская площадка, лежаки и кабинки для переодевания.

В Красносельском районе благоустроят береговую линию Финского залива в створе улицы Адмирала Черокова. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Инспекция выдала ордер для обеспечения работ в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Сейчас на территории много "народных" троп, дикий пляж и самопроизростающие деревья.

К 1 августа на территории появятся навесы, столики с зонтиками, детская площадка, лежаки и кабинки для переодевания. Специалистам предстоит привести в порядок 13 тыс. квадратных метров.

Кажется, Санкт-Петербург превращается в настоящий город-курорт на побережье. Совсем недавно мы вам рассказывали о планах благоустройства "Северного", "Дюны" и "Ласкового" пляжей. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что сквер у Александровских ворот на улице Химиков благоустроят.

Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга