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Береговую линию Финского залива в створе улицы Адмирала Черокова в благоустроят
Сегодня, 9:45
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Береговую линию Финского залива в створе улицы Адмирала Черокова в благоустроят

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К 1 августа на территории появятся навесы, столики с зонтиками, детская площадка, лежаки и кабинки для переодевания.

В Красносельском районе благоустроят береговую линию Финского залива в створе улицы Адмирала Черокова. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Инспекция выдала ордер для обеспечения работ в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Сейчас на территории много "народных" троп, дикий пляж и самопроизростающие деревья. 

К 1 августа на территории появятся навесы, столики с зонтиками, детская площадка, лежаки и кабинки для переодевания. Специалистам предстоит привести в порядок 13 тыс. квадратных метров. 

Кажется, Санкт-Петербург превращается в настоящий город-курорт на побережье. Совсем недавно мы вам рассказывали о планах благоустройства "Северного", "Дюны" и "Ласкового" пляжей. 

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что сквер у Александровских ворот на улице Химиков благоустроят.

Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга

 

Теги: благоустройство в створе улицы адмирала черокова, благоустройство пляжа, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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