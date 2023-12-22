Сквер у Александровских ворот на улице Химиков благоустроят

В Красногвардейском районе благоустроят сквер у Александровских ворот на улице Химиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Инспекция выдала ордер для обеспечения работ в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Вокруг исторической доминанты установят качели, навесы и террасы. Здесь разместят спортивную и детскую площадку. В сквере появится прогулочная зона. Специалисты укрепят берега Охты.
Будут выполнены работы по озеленению территории. Тут высадят пять лип, 48 кленов, 22 березы, яблони, вишни, сливы, сирень и множество различных видов цветов.
Работы будут выполнены к 15 сентября.
Ранее мы писали, что сад без названия на углу Революции и Коммуны приведут в порядок.
Фото: пресс-служба ГАТИ
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