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Сквер у Александровских ворот на улице Химиков благоустроят
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Сквер у Александровских ворот на улице Химиков благоустроят

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Вокруг исторической доминанты установят качели, навесы и террасы.

В Красногвардейском районе благоустроят сквер у Александровских ворот на улице Химиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Инспекция выдала ордер для обеспечения работ в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Вокруг исторической доминанты установят качели, навесы и террасы. Здесь разместят спортивную и детскую площадку. В сквере появится прогулочная зона. Специалисты укрепят берега Охты.

Будут выполнены работы по озеленению территории. Тут высадят пять лип, 48 кленов, 22 березы, яблони, вишни, сливы, сирень и множество различных видов цветов.

Работы будут выполнены к 15 сентября.

Ранее мы писали, что сад без названия на углу Революции и Коммуны приведут в порядок.

Фото: пресс-служба ГАТИ

Теги: сквер у александровских ворот, улица химиков
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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