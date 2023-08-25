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При благоустройстве общественного пространства на Химиков сохранили погреб Охтинского порохового завода
Сегодня, 14:34
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При благоустройстве общественного пространства на Химиков сохранили погреб Охтинского порохового завода

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Специалисты восстановили кирпичную кладку на входной группе и полы. 

Во время работ по благоустройству общественного пространства на улице Химиков специалистам удалось сохранить исторический погреб Охтинского порохового завода. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района. 

Подрядчик проверил объект на предмет надежности конструкций. Специалисты восстановили кирпичную кладку на входной группе и полы. 

На данный момент студенты Политехнического университета работают над концепцией оформления погреба. Здесь планируют открыть инсталляцию, которая расскажет об истории места с диорамой Охтинского порохового завода  и установкой модели пушки петровских времен. Также сейчас студенты занимаются разработкой  светового оформления погреба.

Ранее мы писали, что в лагерях и детсадах Волосовского района прошли профилактические мероприятия с участием пожарных/

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского

Теги: общественное пространство, улица химиков
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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