При благоустройстве общественного пространства на Химиков сохранили погреб Охтинского порохового завода

Специалисты восстановили кирпичную кладку на входной группе и полы.

Во время работ по благоустройству общественного пространства на улице Химиков специалистам удалось сохранить исторический погреб Охтинского порохового завода. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района.

Подрядчик проверил объект на предмет надежности конструкций. Специалисты восстановили кирпичную кладку на входной группе и полы.

На данный момент студенты Политехнического университета работают над концепцией оформления погреба. Здесь планируют открыть инсталляцию, которая расскажет об истории места с диорамой Охтинского порохового завода и установкой модели пушки петровских времен. Также сейчас студенты занимаются разработкой светового оформления погреба.

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Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского