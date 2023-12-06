Новое общественное пространство на улице Химиков готово на 96%

В центральной части сквера располагается объект культурного наследия – Александровские ворота Охтинских пороховых заводов.

В Красногвардейском районе в сквере на улице Химиков завершается благоустройство в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Здесь создано новое открытое общественное пространство с зонами отдыха. Объект готов на 96%, открытие планируется в ближайшее время, идут последние приготовления, сообщили в Смольном.

В центральной части сквера располагается объект культурного наследия – Александровские ворота Охтинских пороховых заводов. Вокруг созданы площадки для отдыха, оснащённые малыми архитектурными формами, скамейками, арками и шезлонгами. Благоустроены игровые площадки для детей, а также пешеходные и велодорожки.

На территории специалисты высадили 82 дерева, 1070 кустарников и многолетние цветы, а также восстановили газон.

В здании театра Якобсона реставрационные работы завершатся в 2025 году.

Фото: Смольный