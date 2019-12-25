В здании театра Якобсона реставрационные работы завершатся в 2025 году

После этого будет увеличен и штат театр.

Губернатор Северной столицы провел выездное рабочее совещание, посвященное ходу реконструкции здания Санкт‑Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона на улице Маяковского. Подробности сообщили в Смольном.

Помещения в здании на улице Маяковского были переданы театру в 2002 году, однако проект капитального ремонта и реставрации разработали только в 2020. Тогда же было получено положительное заключение Госэкспертизы. Реализация проекта началась в 2021 году и идёт по графику. Реставраторы стремятся восстановить исторический облик здания, в котором с середины XIX века находилось главное управление государственного коннозаводства.

В 2025 году будут завершены все реставрационные работы. После этого будет увеличен и штат театр.

Балетная труппа театра Якобсона выступает на различных городских площадках и активно гастролирует по стране и за рубежом. В репертуаре театра – 25 спектаклей, за последние годы выпущено три новых постановки.

Реставрация площадки театра имени Шаляпина на Английской набережной завершится до конца 2024 года.

Фото: Смольный