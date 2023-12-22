Сад без названия на углу Революции и Коммуны приведут в порядок

В саду появится партерный газон, установят скамейки, шахматные столы, урны. Кроме того, здесь разместят спортивное оборудование, высадят 15 лип, два клена, 51 яблоню.

Сад без названия на углу шоссе Революции и улицы Коммуны в ближайшее время начнут благоустраивать. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Инспекция выдала ордер для обеспечения работ в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Зеленая зона станет частью сада "Времена года", который был благоустроен в прошлом году. Сад превратится в комфортную площадку для отдыха детей и взрослых.

В саду появится партерный газон, установят скамейки, шахматные столы, урны. Кроме того, здесь разместят спортивное оборудование, высадят 15 лип, два клена, 51 яблоню, березу и многолетние бегонии.

В саду на углу шоссе Революции и улицы Коммуны установят скульптуру "Всплеск воды". Она будет выполнена из нержавеющей стали с зеркальной полировкой.

Работы завершат к 15 сентября 2024 года.

Ранее мы писали, что территорию "Мариенбург" в Гатчине благоустроят.

Фото: Telegram / ГАТИ