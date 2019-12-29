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Возле поселка Прибылово в Финском заливе перевернулась лодка. Погиб мужчина
Сегодня, 8:59
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Возле поселка Прибылово в Финском заливе перевернулась лодка. Погиб мужчина

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Во время движения один из рыбаков схватился за сердце, начал терять сознание и прибавил газ.

В Выборгском районе Ленобласти на Финском заливе произошла трагедия: перевернулась лодка с двумя рыбаками. Есть погибший, пишет 78.ru. 

Мужчины выпили и отравились на водный объект на пластиковой моторной лодке возле поселка Прибылово. Во время движения один из рыбаков схватился за сердце, начал терять сознание и прибавил газ. Тогда судно резко ускорилось и перевернулось. Второй пытался реанимировать пострадавшего приятеля, но безуспешно, и он скончался. 

Выживший поставил лодку обратно, забрался туда, привязал к ней тело и направился к берегу. Все обстоятельства случившегося выясняют полицейские и следователи. 

Ранее мы рассказывали о том, что в ванне квартиры на улице Подвойского утонул пожилой петербуржец. У мужчины внезапно ухудшилось состояние здоровья, он перенес инсульт и страдал проблемами с ментальным здоровьем. 

Фото: Piter.TV 

Теги: прибылово, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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