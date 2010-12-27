СПбГУ: "Университет не откажется от зданий в Петербурге"

Общая площадь новых зданий составит более миллиона квадратных метров. Общежития, стадион, каток, бассейн, научно-технологический медицинский комплекс разместятся на территории около 150 га.

Представители СПбГУ и чиновники Смольного представили проект нового кампуса вуза в Пушкине. Создать единый кампус решили из-за того, что расстояние между отдельными зданиями Университета превышает 50 км. То есть за шесть лет обучения студенты проводят в транспорте почти год. Однако, совсем отказываться от зданий в Петербурге университет не планирует, заявил Михаил Кудилинский – проректор СПбГУ по экономическому развитию.

В новом здании университете будут работать 4000 научно-педагогических работников, 1000 человек научно-технического персонала и учиться 25 тысяч студентов. Также предполагается строительство гостиницы на 1000 мест. В университетской клинике будет стационар на 300 мест, научно-исследовательский блок на 1000 мест и амбулаторно-диагностический блок. Кадровый состав: 550 врачей, 750 человек из среднего медицинского персонала и 300 – из младшего медицинского. Весь научно-технологический медицинский комплекс будет занимать до 75 тысяч квадратных метров.

При этом, пользоваться объектами кампуса смогут все горожане, а не только студенты и сотрудники университета. Общая численность населения в прилегающих к кампусу районах (Пушкин, Павловск, Колпино и жилой район Славянка) – более 500 тысяч человек. Также рядом с кампусом должна появиться технологическая долина.

Добираться до кампуса можно будет по ж/д магистрали Москва — Санкт-Петербург с остановкой в районе технологической долины и на скоростном трамвае Купчино – Шушары – Славянка.

Накануне Piter.tv собрал в одном материале всю актуальную информацию о грядущих изменениях в вузе.