Единый кампус СПбГУ: что нового?

О строительстве единого кампуса СПбГУ в Пушкинском районе стало известно осенью 2019 года. Piter.TV узнал, какие есть новости и как продвигается работа над крупным проектом.

Осенью 2019 года стало известно, что в Пушкине построят единый кампус Санкт-Петербургского государственного университета, в который переедут все разбросанные по Петербургу и пригороду факультеты и студенческие общежития. Как бы ни осуждали неожиданный проект некоторые студенты, преподаватели и петербуржцы, строительство согласовали в правительстве. Однако о кампусе почти полтора года не слышно ничего нового. Какие есть новости по строительству и как сейчас продвигается работа над проектом? Piter.TV узнал ответы на эти вопросы у пресс-службы СПбГУ.

Пока о непосредственном возведении зданий речь не идет – в самом разгаре проектные работы, они завершатся к концу текущего года. Процессом заведует генеральный проектировщик ООО "Архитектурное бюро "Студия 44". По словам пресс-секретаря, грянувшая в 2020 году пандемия коронавируса никак не повлияла на работу с проектной документацией и в целом на сроки реализации проекта. Все идет по утвержденному графику: по окончанию проектных работ стартует государственная экспертиза проекта, это произойдет в четвертом квартале 2021 года – первом квартале 2022 года.

В 2023 году начнется само строительство, но сначала территорию развития СПбГУ должны включить в Федеральную адресную инвестиционную программу. Первыми на территории будущего кампуса появятся учебные и учебно-лабораторные корпуса, затем свои места займут административные и хозяйственные здания.

Приоритет в строительстве будет отдан учебно-лабораторным и учебным корпусам. Проектирование ведется таким образом, чтобы строительство могло осуществляться в любом порядке в зависимости от объема выделяемых средств. пресс-служба СПбГУ

Создать единый кампус представители СПбГУ и власти решили по нескольким причинам: во-первых, старые здания вуза не вмещают всех студентов и не приспособлены под многие исследования, а во-вторых, расстояние между отдельными зданиями Университета, а их 227, в некоторых случаях превышает 50 километров, что создает неудобства для учащихся и преподавателей.

Одновременно с версией "переезд в Пушкин" появилась и версия "переезд на Васильевский остров" – предполагалось, что кампус могут построить между улицами Кораблестроителей и Мичманской и между Новосмоленской и Морской набережными, хотя эта территория во много раз уступала в размерах пушкинской. Ситуация оказалась спорной: пока местные жители боролись за участок, чтобы обустроить на нем парк, а администрация СПбГУ еще в 2018 году отказалась приспосабливать его под кампус, в администрации Василеостровского района появилась реальная документация и чертежи к преокту кампуса. Местные власти даже готовили общественные слушания по поводу проекта, однако его судьба так и не прояснилась до конца, и в итоге официально утвердили территорию в Пушкине. Проректор вуза по экономическому развитию Михаил Кудилинский рассказывал, что для кампуса требовалось не менее 150 га местности, которая имеет потенциал развития транспортной инфраструктуры. Правительство выделило на проект более 20 млрд рублей, общие затраты оцениваются университетом в 45 млрд рублей.

Предполагается, что в едином кампусе СПбГУ будут учиться и жить 25 тысяч студентов и работать 4000 преподавателей и 1000 научно-технических сотрудников. На территории планируют построить не только учебные и административные корпуса и общежития, но также гостиницу, университетскую клинику, научно-исследовательский и амбулаторно-диагностический блоки, спортивный комплекс с бассейном и катком. Научно-технологический медицинский комплекс обещает занять немалую часть всей территории, кроме того, рядом с кампусом появится технологическая долина.

Пользоваться объектами кампуса, по задумке авторов, смогут и простые горожане. Соседей у Университета достаточно – рядом с Пушкиным расположены Павловск, Колпино и жилой район Славянка с населением в 500 тысяч человек. Добираться до кампуса, как считают авторы, можно будет по ж/д магистрали Москва – Санкт-Петербург и на скоростном трамвае Купчино – Шушары – Славянка. Планируется также строительство скоростной автодороги Москва — Санкт-Петербург и путепровода на ее пересечении с Ям-Ижорским шоссе. Новинками транспортной инфраструктуры надеются развивать не только территорию кампуса, но и весь Пушкинский район.

Старые здания факультетов университет не бросит – их он планирует превратить в музеи. По информации "Интерфакса", некоторые факультеты все-таки могут остаться в нынешних зданиях и не будут переезжать, но этот вопрос не решен до конца. Обживать кампус, по словам первого проректора Елены Черновой, факультеты будут не одновременно.

Фото: @spb_university / Instagram; Piter.TV