В общежитии ЛГУ нашли мертвого студента филфака

Обучающихся попросили не рассказывать СМИ о произошедшем, чтобы не "подставлять университет".

В петербургском общежитии в ночь на 5 июня умер студент филологического факультета, который учился в ЛГУ им. Пушкина. Юношу нашли мертвым в комнате. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Молодой человек получал высшее образование по направлению "Журналистика". Его одногруппников и соседей деканат ЛГУ попросил "не распространяться о случившемся, чтобы не подставлять университет".

На место события приехала полиция. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге по подозрению в изнасиловании на парковке задержан студент-второкурсник.

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