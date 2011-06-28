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В общежитии ЛГУ нашли мертвого студента филфака
Сегодня, 16:27
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В общежитии ЛГУ нашли мертвого студента филфака

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Обучающихся попросили не рассказывать СМИ о произошедшем, чтобы не "подставлять университет".

В петербургском общежитии в ночь на 5 июня умер студент филологического факультета, который учился в ЛГУ им. Пушкина. Юношу нашли мертвым в комнате. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Молодой человек получал высшее образование по направлению "Журналистика". Его одногруппников и соседей деканат ЛГУ попросил "не распространяться о случившемся, чтобы не подставлять университет". 

На место события приехала полиция. Выясняются обстоятельства произошедшего. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге по подозрению в изнасиловании на парковке задержан студент-второкурсник. 

Фото: pixabay

Теги: лгу им пушкина, ленобласть, петербург, студент умер, университеты спб
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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