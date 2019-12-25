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Палеонтологи СПбГУ воссоздали самую подробную 3D-модель головы динозавра
Сегодня, 17:03
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Палеонтологи СПбГУ воссоздали самую подробную 3D-модель головы динозавра

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Для исследования специалисты использовали реконструкцию эндокаста древнего ящера.

В пятницу, 5 июня, стало известно о том, что палеонтологи СПбГУ воссоздали самую подробную 3D-модель головы динозавра. Об этом сообщила пресс-служба университета.

В частности учёные создали строение мозга и сосудов головы анкилозавра Bissektipelta archibaldi. Для этого петербургские специалисты использовали виртуальный слепок его черепной коробки.

Как оказалось, анкилозавры могли "остужать" мозги и слышать низкочастотные звуки. Более того, Bissektipelta archibaldi имели мозги в 1,5 раза меньше, чем у других животных аналогичного размера.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге может появиться реестр мест для творчества уличных художников.

Фото:пресс-служба СПбГУ

Теги: новости спб, общество, ученые
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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