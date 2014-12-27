"Лыжные стрелы" перевезли в зимнем сезоне 2022 13 тысяч пассажиров

В Токсово и Шапки было совершено 20 рейсов.

Сезон "Лыжных стрел" в Петербурге и Ленобласти официально завершился. Последняя организованная поездка была 26 марта. С начала 2022 года электрички перевезли на лыжные трассы 13 тысяч пассажиров, сообщила Северо-Западная пригородная пассажирская компания.

"Лыжные стрелы" — это организованные поездки на лыжные трассы в Ленобласти. Организатором выступает комитет по физической культуре и спорту. Лыжники получают бесплатные билеты в районных администрациях. Сезон продлился 2 месяца. Всего было совершено 20 рейсов по 2 направлениям. Первые "стрелы" отправились в Токсово и Шапки 23 января.

Ранее одним из направлений было Орехово, однако в этом году от него решили отказаться. В комитете по физической культуре и спорту объяснили Piter.TV это тем, что место может быть потенциально опасным: стартовый городок и начало лыжных трасс находится около железнодорожных путей. Ранее неоднократно происходили ситуации, которые могли привести к травме или гибели людей. Например, люди скапливались у железной дороги или переходили пути в неположенном месте.

Фото: ВКонтакте / Лыжные стрелы / Юля Калинина