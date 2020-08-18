Популярные направления для путешествий из Петербурга: куда можно и куда нельзя съездить в ноябре?

Piter.TV делится актуальной информацией по поездкам в любимые петербуржцами страны.

Пока в России распространяется очередная волна коронавируса, эпидемиологическая ситуация в некоторых странах постепенно налаживается, и государства начинают охотнее принимать заграничных туристов. Куда сейчас можно без проблем укатить туристом, а какие страны остаются закрытыми? Piter.TV выяснил, как обстоят дела с поездками по любимым петербуржцами направлениям: в Финляндию, Прибалтику, Турцию и другие государства.

Финляндия

Петербургская соседка непреклонна: российских туристов она не планирует пускать как минимум до 28 ноября. Несмотря на то, что из Петербурга начали ходить поезда в Финляндию, путешественникам добраться до Хельсинки не удастся: въезд в Суоми разрешен только определенным категориям граждан. Недавний эксперимент нетерпеливых петербуржцев закончился тем, что они простояли в автомобильных очередях на границе с Финляндией без успеха – пускать в страну их не стали.

Приехать в Финляндию сейчас могут сами финны, граждане с видом на жительство в стране, военнослужащие, граждане ряда государств, в который не вошла Россия, а также привитые зарубежными препаратами (Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm, Pfizer-BionTech) граждане. К сожалению, российские вакцины Финляндия по-прежнему не признает.

Прибалтика

Эстония в целом еще не разрешила въезд для российских туристов, но сделала послабление для вакцинированных граждан. Страна уже несколько месяцев как признала "Спутник V", поэтому привитым им людям можно приехать в Таллин, Нарву или Йыхви: в период локдауна многие петербуржцы воспользовались этой возможностью. Единственное условие для поездки – выждать 21 день после введения второй дозы препарата. Также от туристов по-прежнему требуют заполнение специальной анкеты при пересечении границы с Эстонией.

Латвия все еще закрыта для российских туристов. Приехать в страну могут граждане и резиденты Латвии, моряки-купцы, дипломаты, граждане определенного перечня стран, в который не вошла Россия, а также привитые зарубежными препаратами люди. Латвия признает только Pfizer-Biontech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson Janssen и сертификаты о вакцинации, выданные в странах Европейского Союза, США, Австралии и Канаде. Также всем путешественникам необходимо заполнять анкету.

Столь же непоколебима Литва: въезд туда доступен только гражданам и резидентам страны и членам их семей, гражданам определенного перечня стран (Россия в нем не значится), студентам местных вузов, сотрудникам НАТО с семьями, пассажирам с национальной визой, выданной Литвой, и вакцинированным туристам. Увы, страна признает всt те же зарубежные вакцины, что и ее соседка Латвия. Прибывающим в Литву нужно заполнять анкету.

Швеция

Северная страна все еще не готова встречать российских туристов: свои ограничения Швеция продлила как минимум до 30 ноября. Попасть в страну смогут только шведы, граждане с видом на жительство в стране, граждане ряда стран, в который Россия не вошла, студенты, военнослужащие, моряки-купцы, а также вакцинированные зарубежными препаратами люди. Российские вакцины в Швеции не признают.

Венгрия

Слетать в эту страну довольно легко: понадобится либо свежий (не более 72 часов до прибытия) ПЦР-тест с отрицательным результатом, либо сертификат переболевшего ковидом, либо сертификат о вакцинации "Спутником V" или иностранными препаратами. Любой из документов должен быть оформлен на английском или венгерском языках. К слову, вторая доза любого препарата должна быть получена минимум за 14 дней до прилета в Венгрию.

Белоруссия

Условия для россиян стабильно держатся на прежнем уровне: для въезда нужен только отрицательный ПЦР-тест. Иностранцам, имеющим разрешение на постоянное или временное проживание в Белоруссии, ограничений при въезде нет вовсе – не нужен даже тест.

Если вы привиты, можно предъявить оригинал или копию сертификата о пройденном курсе вакцинации. Тогда вам не понадобится ПЦР-тест. Курс вакцинации должен быть завершен не менее чем за месяц до момента пересечения границы. "Спутник V" используют и в самой Белоруссии, а вот о других отечественных препаратах на сайте белорусского Минздрава ничего не говорится. Впрочем, информации о вакцинах, которые страна не признает, на сайте также нет.

Турция

Самая популярная страна для ленивого отпуска оставляет удобные условия въезда для россиян. Приехать в Анталию или Стамбул можно с одним отрицательным ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа до прибытия, с отрицательным экспресс-тестом на антиген, сделанным за 48 часов, с сертификатом переболевшего ковидом, выданного не позднее чем за 6 месяцев до прибытия, или же с сертификатом о пройденной вакцинации. Турки признают только "Спутник V", последняя доза должна быть введена как минимум за две недели до приезда в страну. Если вы привиты другими отечественными препаратами, придется сделать дополнительно ПЦР-тест или тест на антиген.

Любой из перечисленных документов должен быть оформлен на английском языке. Кроме того, всем путешественникам необходимо заполнять анкету.

Египет

В Египет, резво набравший популярность, россиянам тоже несложно попасть. На руках нужно иметь распечатанный сертификат о пройденной вакцинации (допускается любой иностранный препарат или "Спутник V"), оформленный на английском, арабском или французском языках. Вторая доза должна быть получена за 14 дней до прибытия в страну. Вместо сертификата сгодится отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прилета в Египет. Пассажирам, прибывающим в Хургаду, Харм-эш-Шейх, Табу или Марса-Алам и не имеющим распечатанного результата ПЦР-теста, разрешается пройти ПЦР-тест за свой счет уже в Египте.

Грузия

Въезд в Грузию по-прежнему свободен для российских туристов. На руках нужно иметь сертификат о вакцинации любым препаратом, оформленном на английском языке, или свежий ПЦР-тест с отрицательным результатом, оформленным на английском, русском или грузинском языках. Можно поехать и с комбинацией справки о том, что в течение последних 100 дней вы переболели ковидом, положительного ПЦР-теста того периода и справки о том, что вы получили хотя бы одну дозу любой вакцины. Перед поездкой в Грузию нужно выждать хотя бы две недели после введения второй дозы вакцины.

Невакцинированным путешественникам помимо сдачи теста придется заполнить еще и анкету, а на третий день пребывания в Грузии сдать повторный ПЦР-тест.

Куда еще можно?

Для путешествий доступна вся Россия, правда сейчас поездки немного осложняются повсеместными ковидными ограничениями. Практически во всех регионах ввели требование предъявлять QR-код вакцинированного или переболевшего или же медотвод для посещения культурных учреждений, точек общепита, фитнес-центров. Обязательно подготовьтесь к поездке с учетом этого. Подробнее о получении QR-кодов мы писали, например, здесь.

Список открывшихся для россиян стран понемногу пополняется, однако еще не все государства готовы встречать их именно в качестве туристов. В некоторые из стран можно попасть, только если вы попадаете под определенную категорию граждан (резидент, член семьи гражданина государства, студент местного вуза и т.д.). Планируя путешествия, узнавайте условия въезда в каждую из локаций.

При подготовке материала использовалась информация с ресурсов iatatravelcentre.com, aviasales.ru, skyscanner.ru, официальных порталов правительств вышеперечисленных стран.

Коллаж: Евгений Рыбкин для Piter.TV

Фото: unsplash; скриншоты skyscanner.ru