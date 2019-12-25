Финляндия открыла пропускной пункт для скоростных поездов в Петербург

Первые поезда проследуют по маршруту уже с 18 октября.

Финляндия возобновила ж/д сообщение с Россией по одному из пропускных пунктов Vainikkala. Через него скоростные поезда могут следовать в Петербург и Москву. Ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, снимут уже 18 октября, сообщил МИД Финляндии.

До пандемии через Vainikkala из Хельсинки в Петербург ездили скоростные поезда "Аллегро", из Хельсинки в Москву курировал "Лев Толстой". Ограничения на въезд для других пограничных пунктов продлили до 7 ноября.

Ж/Д сообщение между Финляндией и Россией прекратили в марте 2020 года. Авиасообщение между странами возобновили в конце января 2021 года, однако ограничения на ж/д перевозки сняты не были. Въезд в Финляндию разрешен только для некоторых категорий россиян, попасть с туристическими целями в страну пока нельзя.

Ранее мы писали, что в Финляндии вернулись к проекту железнодорожной ветки от Хельсинки до Петербурга.

Фото: Piter.TV