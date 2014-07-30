В Финляндии вернулись к проекту железнодорожной ветки от Хельсинки до Петербурга

Идея обсуждалась еще в 2018-м году.

Министерская группа Финляндии поддержала создание проектной компании для строительства восточной железнодорожной ветки. Планируется, что часть железной дороги пройдет по территории России. Информация об этом появилась на сайте финского Министерства транспорта и коммуникаций.

Железная дорога соединит аэропорт Вантаа в Хельсинки с Порвоо и Коуволой, а дальше будет построена на российский территории. Новая компания будет отвечать за разработку и финансирование проекта, а также подготовку к строительству. Реализацию проекта оценили в 1,7 млрд евро.

Государство вложится в строительство лишь частично. Около половины суммы придется выделить финским муниципалитетам, по которым пройдут пути. В общей сложности проект затронет 16 городов. Поезд будет быстрее "Аллегро", который курсирует между Петербургом и Хельсинки.

Напомним, что Финляндия продлила ограничения по COVID-19 на границе с Россией.

Фото: Piter.TV