Финляндия продлила ограничения по COVID-19 на границе с Россией

Финляндия продлила ограничения из-за COVID-19 на границе с третьими странами, включая Россию. Об этом информирует пресс-служба МВД страны.
По данным ведомства, ограничения утратят свою силу 10 октября текущего года.
Охват вакцинацией в настоящее время нельзя оценивать как достаточный, риск перегрузки системы здравоохранения все еще сохраняется <…> поэтому принято решение продлить ограничения на въезд до 10 октября.
пресс-служба МВД Финляндии
В ведомстве подчеркнули, что въезд на территорию страны открыт для всех, кто прошел полный курс вакцинации от COVID-19 препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения или Европейским агентством лекарственных средств.
Ранее мы писали, что Финляндия с 1 октября расширит выдачу виз россиянам.
Фото: pixabay.com
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