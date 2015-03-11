Финляндия продлила ограничения по COVID-19 на границе с Россией

Сейчас пересечь границу с Финляндией могут только вакцинированные препаратами, одобренными ВОЗ или ЕМА.

Финляндия продлила ограничения из-за COVID-19 на границе с третьими странами, включая Россию. Об этом информирует пресс-служба МВД страны.

По данным ведомства, ограничения утратят свою силу 10 октября текущего года.

Охват вакцинацией в настоящее время нельзя оценивать как достаточный, риск перегрузки системы здравоохранения все еще сохраняется <…> поэтому принято решение продлить ограничения на въезд до 10 октября. пресс-служба МВД Финляндии

В ведомстве подчеркнули, что въезд на территорию страны открыт для всех, кто прошел полный курс вакцинации от COVID-19 препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения или Европейским агентством лекарственных средств.

Ранее мы писали, что Финляндия с 1 октября расширит выдачу виз россиянам.

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