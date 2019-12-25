Паси Туоминен объяснил, какие две категории граждан могут подать документа на шенген.

Финляндия с 1 октября расширит выдачу виз россиянам. Об этом на виртуальной пресс-конференции сообщил глава департамента консульских услуг внешнеполитического ведомства Паси Туоминен. Чиновник пояснил, что речь идет об иностранцах, которые отправляются в деловую поездку и обладателях просроченных мультивиз. Заявление на выдачу документов будут приниматься у всех кандидатов, входящих в две вышеуказанные категории. Прием будет осуществляться по предварительной записи.

Мы расширим прием визовых заявлений. Это те, у кого цель поездки деловая, вторая категория - это все заявители, у которых есть истекшая многократная шенгенская виза, выданная Финляндией на срок не менее двух лет. Паси Туоминен, глава департамента консульских услуг МИД Финляндии

Расширение приема визовых заявлений не меняет действующие ограничения на въезд в Финляндию. В новой стратегии правительства Хельсинки предусматривается снятие ограничений внутри государства, когда страна достигнет 80% вакцинации населения. Однако внешние ограничения будут сняты гораздо позже. При подаче на визу документов каждый человек подпишет соглашение об обязательстве самостоятельно проверить свои основания для въезда в Финляндию.

В Финляндии заметили, что обладателей истекших виз может быть до полумиллиона человек из РФ.

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