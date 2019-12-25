Туризм становится драйвером развития предпринимательства в Ленинградской области

В регионе прошел бизнес-форум "Энергия возможностей".

Во вторник,7 сентября, в прес-службе администрации региона сообщили, что областной бизнес поймал туристическую волну, а туризм становится драйвером развития предпринимательства.

На бизнес-форуме "Энергия возможностей" специалисты обсудили перспективы отрасли. По словам губернатора Александра Дрозденко, в Ленинградской области появляются новые направления туризма, связанные с активным отдыхом, оздоровительный туризм, агротуризм.

Мы стали одним из первых регионов, где развивается экологический туризм – это проект "Тропа 47" – маршруты, которые создаются на особо охраняемых природных территориях, в усадьбах, вблизи интересных природных достопримечательностей. Нужна совокупность факторов, и тогда проект "полетит". губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Глава региона отметил, что в 2020 году Ленинградскую область посетили 4,7 млн человек. При этом внутренний туризм остается сейчас самым востребованным по всей России наблюдается положительная динамика увеличения туристского потока и возвращения к уровню количества туристов, которое было до пандемии.

В Ленинградской области насчитывается 420 малых и средних предприятий, которые размещают туристов и гостей ― это отели, санатории, базы отдыха, кемпинги. В регионе действуют почти 1900 предприятий общественного питания, а также почти 450 туристических агентств и организаций, предоставляющих различные услуги в сфере туризма.

Ранее мы писали, что в Ленобласти пройдет всероссийская акция "Сохраним лес".

Фото: pexels