В Ленобласти пройдет всероссийская акция "Сохраним лес"

Любой желающий может принять участие в акции в ближайшем лесничестве.

В субботу, 11 сентября, все районы Ленинградской области примут участие во всероссийской акции посадки деревьев "Сохраним лес", сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Мероприятия пройдут на 20 участках, расположенных во всех 19 лесничествах – филиалах ЛОГКУ "Ленобллес". В этот день на площади порядка 74 гектар будет высажено 170 тыс. штук сеянцев хвойных пород. Центральная акция запланирована в Дружногорском городском поселении Гатчинского района на территории Орлинского участкового лесничества.

Желающие присоединиться к акции могут узнать подробную информацию о времени и месте проведения мероприятий акции в Ленинградской области можно ознакомиться на сайте комитета по природным ресурсам Ленинградской области.

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