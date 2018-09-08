В Петербурге объявят общегородскую минуту молчания 8-го сентября

Для этого используют общегородскую систему оповещения населения.

В память о защитниках и жителях блокадного Ленинграда, погибших и умерших в годы блокады, 8 сентября в 12:00 в Петербурге будет объявлена общегородская минута молчания. Для этого используют системы оповещения.

По всему городу включат громкоговорители, по которым будет транслироваться текст в память о мужестве и героизме ленинградцев. Также будут слышны удары в метроном.

В памятный день состоится возложение цветов к мемориальной доске на Невском проспекте, 14, траурная церемония возложения цветов и венков на Пискаревском мемориальном кладбище, Серафимовском мемориальном кладбище и других. Вечером в БКЗ "Октябрьский" пройдет концерт.

В Соляном переулке в связи с проведением акция памяти жертв блокады Ленинграда перекроют проезд транспорта.

Фото: сайт администрации Петербурга