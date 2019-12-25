На Пискарёвском кладбище открыли памятную доску севастопольцам-защитникам Ленинграда

На данный момент в Севастополе проживают около 150 свидетелей событий 1941-1945 годов.

В пятницу, 8 сентября, День памяти жертв блокады, на Пискарёвском кладбище прошло торжественное открытие памятной плиты севастопольцам, защищавшим Ленинград. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

В церемонии участвовали губернаторы Петербурга и Ленобласти Александр Беглов и Александр Дрозденко, а также глава Севастополя Михаил Развожаев, спикер петербургского ЗакСа Александр Бельский и спикер глава парламента Владимир Немцев.

Жители Севастополя приминали активное участие в защите Ленинграда. Они помогли горожанам пережить блокаду со всеми её страшными событиями и голодом. На данный момент в Севастополе проживают около 150 свидетелей тех событий. Кроме того, как подчеркнул губернатор Северной столицы, Севастополь носит звание города-героя и города воинской славы наравне с Ленинградом.

Ранее мы сообщили о том, что жители блокадного Ленинграда получат возможность бесплатного проезда на поезде раз в год.

Фото: Правительство Петербурга