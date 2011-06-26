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Шоу "Поющие мосты" 7 и 8 сентября посвятят Дню начала блокады Ленинграда
Сегодня, 16:54
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Шоу "Поющие мосты" 7 и 8 сентября посвятят Дню начала блокады Ленинграда

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Заиграют отрывки из "Гимна великому городу Глиэра", "Ленинградской" симфонии Дмитрия Шостаковича.

На выходных, 7 и 8 сентября, петербуржцев ждут особые "Поющие мосты". Над Невой во время разводки Дворцового моста прозвучит голос народной артистки СССР Галины Вишневской. Об этом пишет "Петербургский дневник"

Запись из архива включат в память о Дне начала блокады Ленинграда 8 сентября 1941 года. Заиграют отрывки из "Гимна великому городу Глиэра", "Ленинградской" симфонии Дмитрия Шостаковича. 

Для Петербурга "Поющие мосты" – уже традиция, хоть и зародилась она относительно недавно. Это шоу сочетает историческое и культурное наследие города с современными технологиями. Символизирует красоту и гармонию Петербурга и надолго остается в памяти и сердцах жителей и гостей города.

Губернатор Петербурга

Ранее "Поющие мосты" посвятили памяти Владимира Ходырева. 

Фото: "Петербургский дневник" (Александр Глуз) 

Теги: день начала блокады, поющие мосты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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