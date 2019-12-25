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Шоу "Поющие мосты" посвятили памяти Владимира Ходырева
Сегодня, 15:52
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Шоу "Поющие мосты" посвятили памяти Владимира Ходырева

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Зрители услышали инструментальную и вокальную музыку Петра Чайковского, дополненную голосом народной артистки СССР Ирины Богачевой. Как и Владимир Ходырев, Ирина Богачева также является почетным гражданином Санкт-Петербурга.

В ночь с 2 на 3 августа в Петербурге прошло звуковое шоу "Поющие мосты". Дворцовый мост был разведен под классическую музыку.

В рамках шоу была отдана дань памяти бывшему руководителю города в период с 1983 по 1990 годы, почетному гражданину Петербурга Владимиру Ходыреву, который ушел из жизни 28 июля. Зрители услышали инструментальную и вокальную музыку Петра Чайковского, дополненную голосом народной артистки СССР Ирины Богачевой. Как и Владимир Ходырев, Ирина Богачева также является почетным гражданином Санкт-Петербурга.

Напомним, что город простился с Владимиром Ходыревым на этой неделе.

Фото: Piter.TV

Теги: поющие мост, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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