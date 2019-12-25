Как получить QR-код вакцинированного и переболевшего: ответы на самые частые вопросы

С помощью QR-кода можно подтвердить право на посещение кафе, ресторанов и других организаций общественного питания, а также массовых мероприятий в период действия ограничений, вызванных коронавирусом.

В Петербурге с ноября вводятся новые ограничения для жителей и гостей города. Это связано с сезонным увеличением количества заболевших коронавирусной инфекцией. Теперь в общественных местах, общепите, на массовых мероприятиях будет необходимо предъявлять QR-код. Такие же ограничения действуют и в других регионах РФ.

В Петербурге QR-код о перенесенном заболевании/вакцинации (или медотвод) понадобится при посещении:

- спортивных, выставочных, физкультурных мероприятий численностью более 40 человек – с 1 ноября;

- бассейнов, фитнес-клубов, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, музеев, выставок, церемоний бракосочетания – с 15 ноября;

- заведений общепита (кроме вокзалов и аэропортов), розничных магазинов (кроме заправок, аптек, продовольственных магазинов и магазинов без зала обслуживания), домов отдыха – с 1 декабря.

Как получить QR-код

QR-коды можно получить на портале Госуслуг, в приложениях "Госуслуги" или "Госуслуги СТОП Коронавирус".

Сертификат с QR-кодом о вакцинации появляется в течение суток (иногда в течение трех дней) после получения финальной дозы вакцины. Сертификат с QR-кодом о перенесённом заболевании придёт, если диагноз COVID-19 подтверждён документально (коды МКБ-10 U07.1 и U07.2). ПЦР-тест с QR-кодом поступает на Госуслуги только в случае сдачи теста в лаборатории, передающей результаты на Госуслуги.

Сколько действует QR-код

- QR-код вакцинированного действует в течение 1 года.

- QR-код переболевшего действует в течение полугода.

- QR-код после сдачи ПЦР-теста в течение 72 часов.

Когда приходит QR-код о прививке

Вакцина двухкомпонентная. Электронный сертификат появляется после второй прививки. После первой прививки на почту и в личный кабинет на Госуслугах должно прийти письмо о вакцинации – с указанием даты, места введения первой дозы вакцины и предложением заполнить дневник самонаблюдений. После второй прививки придёт письмо со ссылкой на сертификат

Вакцина однокомпонентная. Сертификат с QR-кодом появляется после первой прививки. На почту и в личный кабинет на Госуслугах придёт письмо со ссылкой на сертификат

Обычно письмо от Госуслуг приходит в течение суток. Но в зависимости от особенностей работы медорганизации и места, где делали прививку, этот срок может составлять несколько дней

Если письмо после первой или второй прививки не приходит, оставьте жалобу в форме обратной связи. Выберите тематику сообщения "QR-код и сертификат вакцинированного"

Что делать, если не пришел сертификат о вакцинации

Информация для выдачи сертификата может поступать от медорганизаций с задержками или ошибками – с проблемами сталкивается до 20% пользователей.

1. Зайдите в личный кабинет на Госуслугах и проверьте данные паспорта и СНИЛС. Учётная запись должна быть подтверждённой

2. Обратитесь в медорганизацию, где вам делали прививку и уточните, какие данные о вас внесены в регистр вакцинированных. Проверьте ФИО, СНИЛС, паспорт и дату рождения. В поле "Статус ЕПГУ" сведений о прививке должно быть указано "Есть учётная запись". Если нашли ошибку или статус "Учётная запись не найдена", нужно переотправить исправленные сведения о прививке.

3. Если предыдущие пункты не помогли, оставьте сообщение в форме обратной связи. Выберите тематику сообщения "QR-код и сертификат вакцинированного".

Как получить QR-код о вакцинации без регистрации на портале "Госуслуги"

Петербуржцам, которые не хотят заморачиваться с регистрацией на портале "Госуслуги", предложили другой вариант. Теперь они могут получить QR-код в бумажной версии.

Принцип работы нового сертификата описали в пресс-службе городского Комитета по информатизации и связи. На справке, которая подтверждает факт вакцинации, кроме основных данных будет печататься QR-код, который считывается аналогично электронному.

Сертификат нового образца будут выдавать всем, кто привился от коронавируса с 1 ноября. Те, кто вакцинировался до 1 ноября, сможет обновить справку, обратившись в поликлинику, в которой ставили прививку.

Подлинность QR-кода можно будет подтвердить не только по паспорту, но также можно будет показать военный билет, студенческий билет, пенсионное удостоверение или служебное удостоверение.

Как получить сертификат, если сделал прививку за рубежом

Получить на Госуслугах сертификат о вакцинации можно, только если сделали прививку в России. Иностранные организации не передают в Минздрав сведения о вакцинированных, и такая информация не попадает на Госуслуги.

Как получить QR-код переболевшего

Если переболели коронавирусом в течение последних 6 месяцев и имеете подтверждённую учётную запись на Госуслугах, вы получите сертификат о перенесённом заболевании COVID-19 и QR-код.

Не приходит QR-код переболевшего

Если переболели COVID-19 и у вас есть официальный диагноз (коды МКБ-10 U07.1 и U07.2), но не видите сведения о перенесённом заболевании в приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус", оставьте обращение в форме обратной связи.

Как получить QR-код переболевшим COVID неофициально

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал, что выдавать QR-коды неофициально переболевшим будет врачебная комиссия.

Самым главным документом будет положительный ПЦР-тест, на основании которого гражданин понял, что заболел. Результаты ПЦР нужно распечатать и принести в поликлинику. Также принимается тест на антиген. Его делают, если у гражданина все симптомы COVID-19? но ПЦР-тест показывает отрицательный результат. Тест на антиген сдают не постфактум, а в период предполагаемого заболевания.

На основании полученных данных комиссия будет выносить решение. Если оно положительное, то данные о пациенте будут внесены в федеральный регистр. Уже оттуда информация попадает на "Госуслуги" и пациент сможет получить QR-код переболевшего.

Накануне петербуржцы сообщили о сокращении срока QR-кодов на полгода. Позже на горячей линии федерального оперштаба объяснили сокращение сроков действия сертификатов о вакцинации техническим сбоем.

Фото: pexels

Скриншоты: Госуслуги