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Петербуржцы сообщили о сокращении срока QR-кодов на полгода
Сегодня, 9:18
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцы сообщили о сокращении срока QR-кодов на полгода

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Утром 8 ноября многие петербуржцы, вакцинировавшиеся более полугода назад, столкнулись с тем, что их сертификаты недействительны.

На "Госуслугах" 8 ноября произошли обновления – в силу  вступили правила о единой форме сертификата о прививке против COVID-19. О грядущих изменениях Минздрав предупреждал в октябре.

В обновленном сертификате указаны личные данные гражданина, информация о прививке и (или) перенесенном заболевании, данные о медицинских противопоказаниях. Также в документе, как и раньше, есть QR-код. Сертификаты, оформленные ранее, будут переоформлены автоматически до 1 марта 2022 года.

Утром многие петербуржцы, вакцинировавшиеся более полугода назад, столкнулись с тем, что их сертификаты недействительны. Срок действия QR-кода о вакцинации сократили вдвое – с года до шести месяцев. 

При этом на "Госулугах" по-прежнему есть информация о действии QR-кода вакцинации в течение года.

Ранее ТАСС со ссылкой на эксперта Минздрава, доктора медицинских наук Сергея Токарева сообщало, что срок действия сертификатов о вакцинации от COVID-19 необходимо сократить до полугода. Однако, никаких официальных данных на этот счет не поступало.

Скриншоты: Госуслуги
Фото: pixabay

Теги: вакцинация, сертификат
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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