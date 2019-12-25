Петербуржцам упростили порядок получения QR-кодов о вакцинации

Функционал будет доступен в том числе без регистрации в ЕСИА и позволит получать сертификаты с QR-кодом мигрантам и гражданам, у которых нет личного кабинета на "Госуслугах".

С 1 ноября в Петербурге упростят порядок получения QR-кодов для горожан, которые вакцинировались от коронавируса. Подробности "Фонтанке" сообщили в городском комитете по информатизации и связи.

На данный момент городские власти работают с Порталом государственных и муниципальных услуг Петербурга, чтобы реализовать упрощённую выдачу QR-кодов. В этом случае QR-код будет печататься на бланке сертификата и считываться в том числе с мобильного устройства.

Функционал будет доступен в том числе без регистрации в ЕСИА и позволит получать сертификаты с QR-кодом мигрантам и гражданам, у которых нет личного кабинета на "Госуслугах". Для подтверждения данного QR-кода также потребуется паспорт.

Ранее Комздрав уточнил режим работы поликлиник и больниц 1-7 ноября.

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