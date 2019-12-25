В оперштабе объяснили срок сокращения действия сертификатов о прохождении вакцинации

QR-коды у тех, у кого они были, вернутся в ближайшее время.

На горячей линии федерального оперштаба объяснили сокращение сроков действия сертификатов против вакцинации техническим сбоем. Об этом узнало издание "E1.RU".

Утром 8-го ноября россияне начали массово жаловаться на "просроченные" сертификаты, которые должны были действовать год, а не полгода.

Официально изменений сроков не подтверждено на сегодняшний день. Нужно обращаться либо в поддержку Госуслуг по телефону 8 800 100 70 10, либо писать обращение в Минздрав, о том что [изменился срок действия сертификата]. Какие-то либо технические идут [сбои]. сообщили в оперштабе.

Также на "горячей линии" обратили внимание, что сокращение сроков могло быть распоряжением региональных властей. Тогда нужно обращаться в местную администрацию.

Отметим, что проверить действие своего сертификата смогли не все, так как у портала Госуслуги начался сбой.

С сегодняшнего дня, 8 ноября, Минздрав изменил форму сертификата о вакцинации против коронавируса и о перенесенном COVID-19. Если сертификат был сформирован до изменений, он автоматически переоформится на портале госуслуг до 1 марта.

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