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Лисовец назвал условия получения QR-кодов для неофициально переболевших COVID-19 петербуржцев
Сегодня, 13:45
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Лисовец назвал условия получения QR-кодов для неофициально переболевших COVID-19 петербуржцев

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Справка о наличии антител считаться не будет.

Петербуржцы, которые получили положительный ПЦР-тест на коронавирус, но не обращались к врачу, смогут получить QR-код. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" сообщил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец 2 ноября.

Чтобы получить QR-код в такой ситуации, нужно предоставить "задним числом" результат ПЦР-теста или антигент-теста. Справка о наличии антител приниматься не будет. Документы рассмотрит врачебная комиссия и примет решение, подтверждать перенесенное заболевание или нет. Если решение будет положительным, то сведения внесут в федеральный реестр. Соответственно, QR-код появится на портале Госуслуг. 

Также Дмитрий Лисовец рассказал, сколько петербуржцев и какими вакцинами привились. 

Фото: Piter.TV

Теги: qr код, коронавирус, сертификат
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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