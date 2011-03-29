Лисовец назвал условия получения QR-кодов для неофициально переболевших COVID-19 петербуржцев

Справка о наличии антител считаться не будет.

Петербуржцы, которые получили положительный ПЦР-тест на коронавирус, но не обращались к врачу, смогут получить QR-код. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" сообщил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец 2 ноября.

Чтобы получить QR-код в такой ситуации, нужно предоставить "задним числом" результат ПЦР-теста или антигент-теста. Справка о наличии антител приниматься не будет. Документы рассмотрит врачебная комиссия и примет решение, подтверждать перенесенное заболевание или нет. Если решение будет положительным, то сведения внесут в федеральный реестр. Соответственно, QR-код появится на портале Госуслуг.

Также Дмитрий Лисовец рассказал, сколько петербуржцев и какими вакцинами привились.

Фото: Piter.TV