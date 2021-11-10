Мурашко: нынешняя волна COVID-19 в России распространяется быстрее предыдущих

По словам министра, фаза осложнения развивается значительно быстрее, чем при распространении уханьского штамма.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что текущая волна COVID-19 агрессивнее предыдущих. Об этом он сказал в ходе заседания комитета Государственной думы по охране здоровья.

Последняя волна распространяется значимо быстрее среди населения. Фаза осложнения также развивается значительно быстрее, чем при распространении уханьского штамма, поэтому система оказания медпомощи претерпела определенные изменения. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Накануне главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения России Владимир Чуланов отметил, что третья волна коронавируса плавно перешла в четвертую волну. По его словам, новая волна сподвигла увеличить количество коек для ковид-пациентов до 300 тысяч.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о низком охвате вакцинацией против гриппа в РФ. На данный момент, от него привилось около трети населения страны, хотя число вакцинированных россиян ожидалось в два раза больше.

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