Локдаун в Петербурге начался с заторов на границе с Финляндией

Накануне, 31 октября, на пункте пропуска "Брусничное", на границе с Финляндией, впервые за два года заметили пробки. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Несмотря на нерабочую неделю в Петербурге и закрытые границы для туристов, горожане, по всей видимости, решили попытать удачу.
Как думаете, уже пришло время открыть границу? Или нужно еще подождать?
пишет автор поста
Сейчас в Финляндию могут попасть только определенные категории граждан. Вероятно, туристов начнут пускать в следующем году.
В воскресенье прибывшие в Петербург жаловались на долгое ожидание багажа.
Фото: Интересные события в Выборге / Вконтакте
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