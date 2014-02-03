Локдаун в Петербурге начался с заторов на границе с Финляндией

На данный момент в Финляндию пускают только определенные категории граждан, а для туристов страна пока закрыта.

Накануне, 31 октября, на пункте пропуска "Брусничное", на границе с Финляндией, впервые за два года заметили пробки. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Несмотря на нерабочую неделю в Петербурге и закрытые границы для туристов, горожане, по всей видимости, решили попытать удачу.

Как думаете, уже пришло время открыть границу? Или нужно еще подождать? пишет автор поста

Сейчас в Финляндию могут попасть только определенные категории граждан. Вероятно, туристов начнут пускать в следующем году.

В воскресенье прибывшие в Петербург жаловались на долгое ожидание багажа.

Фото: Интересные события в Выборге / Вконтакте