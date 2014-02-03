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Локдаун в Петербурге начался с заторов на границе с Финляндией
Сегодня, 8:07
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Локдаун в Петербурге начался с заторов на границе с Финляндией

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На данный момент в Финляндию пускают только определенные категории граждан, а для туристов страна пока закрыта.

Накануне, 31 октября, на пункте пропуска "Брусничное", на границе с Финляндией, впервые за два года заметили пробки. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Несмотря на нерабочую неделю в Петербурге и закрытые границы для туристов, горожане, по всей видимости, решили попытать удачу. 

Как думаете, уже пришло время открыть границу? Или нужно еще подождать?

пишет автор поста

Сейчас в Финляндию могут попасть только определенные категории граждан. Вероятно, туристов начнут пускать в следующем году. 

В воскресенье прибывшие в Петербург жаловались на долгое ожидание багажа.

Фото: Интересные события в Выборге / Вконтакте

Теги: локдаун, нерабочая неделя, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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