Satisfaction "Кто следующий?": Парни в футболках МЧС поддержали курсантов из Ульяновска

Появилось еще одно видео из еще одного общежития еще одного учебного заведения нашей страны в поддержку курсантов летного училища из Ульяновска.

По России покатилась волна клипов в поддержку курсантов летного училища из Ульяновска, которые ради развлечения сняли пародию на клип британских военных. Курсантов собирались отчислить. Но это сообщение вызвало широкий резонанс в обществе. Создана петиция, чтобы танцующих студентов не наказывали строго, и тем более не отчислять. Прокуратура проверила данное видео и не нашла причин для отчисления учасников видео, так как они не сделали ничего противозаконного. А вот педсоставу предписали лучше следить за подопечными и организовать их досуг. Кандидат в Президенты РФ В.В. Жириновский также вступился за танцующих в трусах курсантов.

Но, кроме всего выше описанного, по общежитиям нашей необъятной страны начался танцевальный флешмоб satisfaction в поддержку Ульяновских курсантов. Так в сети набирает обороты танец ребят в футболках МЧС. Где конкретно снято данное видео не сообщается. Сейчас это видео стоит на 12 позиции во вкладке трендов на YouTube. Под видеоклипом "МЧС РОССИИ SATISFACTION КЛИП" множество одобрительных комментариев. Люди отмечают, что есть еще студенческая солидарность. Один из пользователей со смехом спрашивает:"Кто следующий?".

Появилась и женская версия SATISFACTION снятое еще в одном общежитии учебного заведения России в поддержку курсантов из Ульяновска.

Видео: YouTube/'Diamond Dragon