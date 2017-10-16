Прокуратура требует наказать педагогов полуголых студентов из Ульяновска

Студентов-первокурсников лётного училища в Ульяновске наказывать за полуголые танцы не будут.

Прокуратура Ульяновска заявила, что наказывать студентов Ульяновского института гражданской авиации, которые выложили в сеть клип-пародию на песню Satisfaction не за что, а вот руководству делают выговор за то, что не уследили за своими подопечными.

Приволжская транспортная прокуратура 18 января заявила, что студенты Ульяновского института, танцующие в фуражках и галстуках под Benny Benassi и выложившие ролик в сеть, прославили себя и очернили ВУЗ, но причин для отчисления нет. Комиссия от прокуратуры заключила, что никаких правил студенты не нарушили. Ни закон, ни устав, ни правила внутреннего распорядка не запрещают танцевать в нижнем белье.

Однако закон нарушили сотрудники института. Невоспитанность студентов разошлась с ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и локальными правовыми актами.

Видео: отсюда студенты взяли идею флешмоба

"Ректору учебного заведения внесено представление, в котором поставлен вопрос о привлечении виновных лиц из числа педагогических работников к дисциплинарной ответственности", – говорится в сообщении ведомства. На очереди заключения ещё двух комиссий.

Напомним, что ранее Piter.TV писал: курсанты из Ульяновска стали героями эротического ролика, за что были отчислены.

Видео: YouTube / Aleks Jigurdinski