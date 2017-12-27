Курсанты из Ульяновска стали героями эротического ролика, за что были отчислены

Курсанты Ульяновского института гражданской авиации взбудоражили сеть своим эротическим роликом. Однако теперь им придется забыть о карьере в авиации.

В сети "гуляет" ролик сделанный учащимися Ульяновского института гражданской авиации. На кадрах видео молодые люди показывают как развлекаются "между полетами". Полуголые курсанты активно виляют бедрами, а также используют декорации в виде банана, фуражки и пародийных БДСМ-костюмов.

Начальник организационно-воспитательного отдела УИГА Петр Тимофеев прокомментировал ситуацию.

Конечно, все это очень некрасиво. Я уже более 20 лет работаю, и это первый случай на моей практике. Такая обида. В людей столько вкладывают, а они себя так веду.

Цитирует слова мужчины портал "73онлайн"

Позже стало известно, что всех "актеров" отчислили из УИГА, об этом сообщает портал MASH.

Видео: YouTube - Aleks Jigurdinski