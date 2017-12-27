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Satisfaction женская версия: Появилось новое видео в поддержку курсантов из Ульяновска

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Появилось новое видео Satisfaction в поддержку курсантов летного училища, теперь в исполнении девушек.

Общежития учебных заведений России захватила волна Satisfaction в поддержку курсантов Ульяновского летного училища.

Отметились Ульяновские будущие аграрии, парни в футболках МЧС. Сейчас появилась и женская версия клипа. Все видео сняты по одному сценарию. Клип начинается на темной лестнице общежития. Затем действие разворачивается на одном из этажей. По представленным видео можно узнать и как живут студенты в своих общежитиях. В основном это длинные коридоры с комнатами напротив друг друга. Кухня с двумя плитами и раковиной. Комната для занятий, по всей видимости, есть не везде. А если и есть, то не используется. Особенно контрастно смотрятся общежитие девушек и парней в футболках МЧС. У ребят свежеотремонтированные помещения. Светлые и просторные комнаты для отдыха. В комнате для занятий стоит даже компьютер. У девушек в общежитии мрачно: тусклые лампочки и окрашенные в темный цвет стены. Кухня, душевая и туалет оставляют желать лучшего. Хотя, стоит отметить, в общежитии довольно чисто.

В поддержку Ульяновских курсантов создали петицию, под которой уже тысячи подписей со всей страны. Прокуратура проверила данное видео и не нашла поводов для отчисления курсантов.

 

Видео: YouTube/Олег Тырцев

Теги: satisfaction , видео в поддержку курсантов , курсанты лётного училища пародия satisfaction
Категории: Лента новостей Новости России Общество

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    Сегодня 12:12

    пародировать надо в лучшем качестве , после сьёмок в сортире чувство отвращения , да и фигуры не айс , а что будет в 30 лет , и тема кухня и туалет - богатая духовность

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