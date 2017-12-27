В Ульяновской области студентов техникума не накажут за клип в поддержку "танцующих курсантов"

Студенты Ульяновского техникума сняли видеоролик в поддержку курсантов летного училища.

Студенты Рязановского сельскохозяйственного техникума в Ульяновской области сняли клип в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации, которых хотят отчислить за видео с танцами в нижнем белье.

Известно, что руководство учебного заведение не будет наказывать юношей за поддержку такого рода. Об этом сообщил сам директор техникума Владимир Тигин.

Традиционно в этом случае идёт служебное расследование. То ли это наши издержки в работе, то ли что-то другое. Поймём, и потом прокомментируем. Отчисления и выговоры - самое неправильное. Нужно сначала задать вопрос себе: всё ли мы сполна делаем, всё ли у нас с воспитательной работой в порядке? Владимир Тигин

Напомним, ранее мы сообщали о том, что курсанты из Ульяновска стали героями эротического ролика, за что были отчислены.