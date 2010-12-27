В Москве умерла полугодовалая девочка после отказа ее госпитализировать в больницу

Приехавшие сотрудники "скорой" диагностировали ветрянку, назначили лечение и оставили дома. Ребенок задохнулся на руках у отца.

В Москве скончалась полугодовалая девочка. Ребенка трижды осматривали медики и не госпитализировали в больницу. Следствие проводит проверку.

Сообщается, что маленькая девочка заболела 15 июня, в минувшую субботу. У малышки резко поднялась температура выше 39 и появилась сыпь за ушком. Родители незамедлительно вызвали "скорую". Медики со скорой осмотрели малышку, диагностировали ветрянку, сказали смазывать высыпания зеленкой и давать жаропонижающие.

В воскресенье, 16 июня, дежурный врач выписала антисептик для горла, и опять не предложила госпитализировать ребенка. 17 июня девочка начала задыхаться, дыхание было тяжелым. Приехавшие медики посоветовали родителям сбить температуру и уехали. Через 3 часа ребенок умер на руках отца.

По факту смерти младенца следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

В настоящее время проводится комплекс следственных действий направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются медицинские сотрудники. Назначена судебно-медицинская экспертиза. СУ СК РФ по г. Москва

Расследование уголовного дела продолжается.

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