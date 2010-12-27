СМИ: В Московскую больницу поступил мальчик из однополой семьи с признаками насилия

Мальчик жаловался на боли в животе, но при осмотре обнаружилось, что ребенок подвергался сексуальному насилию.

Мальчика взяли в семью с "двумя папами" из интерната.

В московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии попал 12-летний мальчик с признаками аппендицита. При осмотре диагноз не подтвердился. Но при дальнейшем опросе и осмотре медиками ребенок стал вести себя неадекватно, отказывался от осмотра, заявляя что ему будет больно, как часто бывает, когда он ложится, сообщает Агентство Москва со сылкой на источники в правоохранительных органах.

После расспросов ребенка врачи были шокированы подробностями. Мальчик рассказал медикам, что рос в семье алкоголиков, а впоследствии был изъят из семьи и помещен в интернат. Из интерната его усыновил мужчина. Это отец жил с другим папой и спали в одной постели. Так же он сообщил, что оба отца проделывали с ребенком странные манипуляции.

Медики заявили о данном случае в полицию. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.

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