На Ставрополье едва не утонул в аквапарке ребенок из пришкольного лагеря

Ребенок захлебнулся и пошел ко дну. Его состояние сейчас стабильно тяжелое. Следком опубликовал видео с места происшествия.

На Ставрополье 10-летний мальчик едва не погиб в аквапарке.

Сообщается, что мальчик находился в аквапарке с группой других детей из детского пришкольного лагеря, В один из моментов что-то пошло не так, ребенок нахлебался воды и начал идти ко дну. Его успели вытащить, откачать и доставить в больницу.

На данный момент состояние ребенка оценивается как стабильно тяжелое.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей страничке в соцсетях сообщил, что все места для купания детей будут надлежащим образом проверены, чтобы обезопасить детей.

Идут каникулы, в крае работают сотни летних лагерей. Сделать так, чтобы детский отдых был безопасным, – наша прямая обязанность.

Все места для купания, включая аквапарки, ещё раз тщательно проверим с участием прокуратуры.

Такой запрос в надзорные органы обязательно будет направлен. Владимир Владимиров

Следственными органами по данному факту назначена доследственная проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

Следователям Следственного комитета предстоит выяснить, как стала возможной в аквапарке ситуация, угрожающая жизни и здоровью ребёнка. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям воспитателей школьного лагеря и сотрудников оздоровительного центра, предоставляющего услуги аквапарка. СУ СК РФ по Ставропольскому краю

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Видео и фото: СУ СК РФ по Ставропольскому краю