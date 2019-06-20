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В Лазаревском под Сочи машина наехала на остановку с людьми, погибли женщина и ребенок

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Автомобиль "Нива" вылетел на остановку с людьми в результате ДТП.

В Лазаревском районе Сочи в ДТП погибли и пострадали люди, которые стояли на остановке общественного транспорта.

Сообщается, что ДТП произошло накануне днем, 19 июня  в 16 часов 30 минут. 35-летний житель на автомобиле "Митсубиси" допустил столкновение с автомобилем "Нива". От удара "Нива" отлетела на остановку общественного транспорта, где снесла 4 человека , двое из них дети. 40-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте аварии. 35-летняя женщина и двое детей были доставлены в больницу. Мальчика, несмотря на все усилия медиков, спасти не удалось. Он скончался в больнице. Женщина и 7-летний ребенок находятся в больнице, где за их жизнь и здоровье борются врачи.

Следственные органы по факту гибели двух человек в ДТП возбудили уголовное дело. 

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Видео: Instagram/ЧП Сочи

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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