В Кирове 3-летняя девочка, оставленная дома одна почти на неделю, умерла от жажды

Опубликованы подробности смерти ребенка. На мать малышки заведено уголовное дело по статье " умышленное убийство с особой жестокостью".

В Кирове в одной из квартир обнаружено тело трехлетней девочки без признаков насильственной смерти. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Piter.TV ранее рассказывал подробности гибели ребенка. Сейчас появились результаты вскрытия: ребенок умер от обезвоживания.

Как удалось выяснить следствию, ребенок был найден бабушкой 20 февраля, которая пришла поздравить внучку с 3 годом рождения. Мать с бабушкой не договорились о графике, кто будет сидеть с ребенком. Следствием была назначена экспертиза, для установления точной причины смерти ребенка. По результатам этой экспертизы стало известно, что малышка скончалась от обезвоживания.

На мать ребенка, 1997 года рождения возбуждено уголовное дело по статье " убийство малолетнего с особой жестокостью". Как сообщают соседи, ребенок часто оставался дома один на несколько дней. Участковый был в курсе происходящего, но никакие меры приняты не были. Правозащитник сообщает, что и мама, и бабушка со странностями. Мать погибшей девочки виновной себя не признает, сообщая, что она была уверена, что ребенок с бабушкой.

Следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следователями будут проведен весь комплекс необходимых мероприятий, направленных на выяснение причин и условий, которые привели к гибели ребенка. Будет проведена проверка в отношении должностных лиц органов системы профилактики, по результатам которой их действиям будет дана надлежащая правовая оценка. СУ СК РФ по Кировской области

Расследование уголовного дела продолжается.

Недавно Piter.TV сообщал шокирующие подробности: 6-летний ребенок был оставлен умирать матерью ночью в парке "Лосиный остров" в Москве.