В Москве задержана мать, которая "потеряла" ребенка в парке "Лосиный остров"

Ребенок провел в лесу ночь и получил серьезное переохлаждение.

Накануне, 18 февраля, Piter.TV сообщал о спасении ребенка, который провел всю ночь в парке "Лосиный остров". Сейчас появились жуткие подробности.

Мать 6-летнего мальчика привезла поздно вечером ребенка к парку "Лосиный остров", где ребенок "потерялся". Только в половине 6го утра 18 февраля женщина обратилась в полицию об исчезновении сына. К поиску подключились полицейские. Ребенок утром сам вышел к заправке, где его увидели водители и передали работникам заправки. Приехавшие полицейские передали ребенка медикам. У мальчика небольшие ссадины и ушибы, и сильное переохлаждение организма. Также с ребенком работают психологи.

Следственные органы незамедлительно возбудили уголовное дело по факту пропажи ребенка. Сведения, которые дают ребенок и его мать весьма противоречивы. Женщину задержали до выяснения всех обстоятельств. Она подозревается в том, что ребенок был оставлен ей в опасности намеренно.

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