В аэропорту Нижневартовска самолет при посадке столкнулся со стаей птиц

При заходе на посадку в аэропорту Нижневартовска самолет с пассажирами столкнулся со стаей птиц.
ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры сообщает, что самолет авиакомпании "Аэрофлот" рейсом Москва - Нижневартовск при заходе на посадку столкнулся с птицами. Сколько было на борту пассажиров, не уточняется.
Обратный рейс из Нижневартовска в Москву задержан на сутки. Авиакомпания обеспечивает замену воздушного судна. На рейс было зарегистрировано 62 пассажира. Из них 43 человека вылетели в Домодедово самолетом другой авиакомпании. Остальные обеспечены местами в гостиницах и питанием.
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Фото:pixabay
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