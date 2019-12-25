В аэропорту Нижневартовска самолет при посадке столкнулся со стаей птиц

Обратный рейс задержан на сутки.

При заходе на посадку в аэропорту Нижневартовска самолет с пассажирами столкнулся со стаей птиц.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры сообщает, что самолет авиакомпании "Аэрофлот" рейсом Москва - Нижневартовск при заходе на посадку столкнулся с птицами. Сколько было на борту пассажиров, не уточняется.

Обратный рейс из Нижневартовска в Москву задержан на сутки. Авиакомпания обеспечивает замену воздушного судна. На рейс было зарегистрировано 62 пассажира. Из них 43 человека вылетели в Домодедово самолетом другой авиакомпании. Остальные обеспечены местами в гостиницах и питанием.

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